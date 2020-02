Captain Tsubasa : un trailer consacré au mode "Histoire", les fans vont adorer

En fonction du score et du déroulement du match, des cinématiques spéciales peuvent être déclenchées pour retracer précisément l'histoire ou pour dévoiler des surprises", nous indique-t-on.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. D'une durée de quasiment deux minutes, la séquence présente quelques-uns des personnages contenus dans le jeu. Si l'on savait déjà que Mark Landers, Danny Melo, Ed Warner ou encore Allan Crocker seraient de la partie, on apprend aujourd'hui que les frères Derrick (Hot Dog), Patrick Everett (Majestic d'Otomo), Ralph Peterson (Alarm), Clifford Hume, ou encore Sandy Winter (Hirado) fouleront eux aussi la pelouse.Si l'éditeur nous promet de revivre l'histoire d'Olivier Atton (le Tournoi National des Collèges, du moins) sans trop en révéler sur le sujet, on peut quand même apercevoir le moment où le capitaine de la NewTeam utilise le tir de la Feuille Morte pour tromper la défense de la Hirado. Un match mémorable durant lequel toute l'équipe se fait malmener sur le plan physique, d'ailleurs. "Toujours pas de date de sortie pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions, juste un vague "2020" sur PS4, PC et Nintendo Switch.