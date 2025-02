Captain America 4 Brave New World : un démarrage très solide au box office, voici les premiers chiffres

Malgré une production compliquée (un scénario changé en cours de route, des personnages coupés au montage, d'autres réduits à peau de chagrin et beaucoup de reshoot), et des critiques mitigées, Captain America Brave New World réalise un très bon démarrage au box office. Avec 180.1 millions de dollars générés en un week-end dans le monde, le dernier film de Marvel Studios permet au MCU de retrouver quelques couleurs, surtout après les flops The Marvels qui avait démarré à 46,1 millions de dollars fin 2023. Mieux, le film solo avec Anthony Mackie se permet même de faire aussi bien que Captain America Le Soldat de l'hiver qui avait démarré à 95 millions lors de son premier week-end en 2014. Reste à voir si ce lancement va permettre au film de se maintenir les prochaines semaines, ce qui est fort possible puisque si la presse n'a pas été super convaincu, le public est nettement plus enthousiaste. Sur le site agrégateur de note, Rotten Tomatoes, Captain America Brave New World affiche un 51% note presse, alors que le public lui donne un 80%.