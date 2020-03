Capcom : un gros projet de remake serait en développement avec le fondateur de PlatinumGames

Le monde du jeu vidéo est décidément plein de suspense et de rebondissements. En l'occurence, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui concerne Capcom de plein fouet : le tout dernier titre de la mythique firme japonaise, Resident Evil 3, s'apprête à sortir et tandis que notre test vient tout juste d'être publié , ce même remake livre des détails très intéressants...- Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man -. Ce n'est qu'après avoir gourverné la firme derrière Bayonetta que l'homme s'en ira fonder M-Two, qui tire son nom de l'association entre Minami et Shinji Mikami, autre ponte du jeu vidéo, également ex-figure de Capcom et cofondateur de PlatinumGames. Cependant, ce dernier aurait refusé l'offre de son ex-compère pour rester dans les rangs de Tango Gameworks (The Evil Within).Qu'importe, M-Two a bel et bien vu le jour : bien que l'entreprise ait reçu des fonds de Capcom lui-même pour se mettre sur pieds, elle reste théoriquement indépendante mais non pas moins liée à la firme d'Osaka., selon les sources du site VGC . Une nouvelle qui fait mouche, surtout quand on sait le désir confirmé de Capcom à réutiliser ses vieilles franchises, parfois dormantes depuis des générations.Forcément, les théories sur cette refonte importante (et théoriquement secrète) ne peuvent que fleurir : avec cet ex-tête pensante de PlatinumGames et ex-producteur des Devil May Cry, on se demande si Capcom ne prévoirait pas un remake de la première aventure culte de Dante, à moins que les commandes ne concernent d'autres IP savoureuses comme Viewtiful Joe, Onimusha ou Okami. Tous les rêves sont permis bien que selon l'insider AestheticGames, très bien renseigné sur Capcom et à qui l'on doit de nombreuses fuites sur Resident Evil, informe qu'il ne s'agit pas de Dino Crisis ou de RE Code Veronica.