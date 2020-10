Call of Duty Warzone : on sait quand le contenu dédié à Black Ops Cold War arrivera

Toutes les nouvelles armes et opérateurs de Black Ops Cold War que vous débloquerez et votre progression du niveau 1 à 255 seront utilisables dans Black Ops et Warzone, de la même manière que Modern Warfare. Le contenu du Battle Pass de Black Ops et le contenu du magasin fonctionneront également dans Black Ops et Warzone.

Les joueurs peuvent bien sûr continuer à utiliser leur contenu Modern Warfare dans Warzone une fois que Black Ops sera lancé. Nous prévoyons que la saison 1 de Black Ops Cold War et Warzone sera lancée en décembre. Une fonctionnalité intéressante que les joueurs découvriront est la possibilité de charger leurs classes Black Ops Cold War ou Modern Warfare dans Warzone. Encore une fois, il y a beaucoup plus de détails que nous allons révéler dans une semaine ou deux.

On le sait, c'est officiel depuis maintenant des mois : Call of Duty Warzone est fait pour durer et servira de fil conducteur aux opus annuels de la saga. Jusqu'à maintenant, nous ne savions pas trop comment cela allait se traduire mais Bobby Kotick, le seul et unique patron d'Activison, a clarifié un tantinet les choses dans un entretien avec GameSpot Pas d'inquiétude, ceux qui ont passé un temps infini à récupérer et optimiser leur matériel issu de Modern Warfare pourront toujours s'en servir.Toutefois, quelques détails demeurent nébuleux : aura-t-on droit à une toute nouvelle map dédiée au FPS de Treyarch ? De même, les animations et le feeling des armes différant entre Black Ops Cold War et Modern Warfare, comment les deux s'assimileront dans Warzone ? On espère avoir des réponses claires et précises d'ici quelques jours, comme nous le promet justement M. Kotick.