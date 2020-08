Call of Duty Warzone : le trailer de la saison 5 confirme l'arrivée d'un stade et d'un train

Activision vient de dévoiler le premier trailer pour la saison 5 de Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare. On y découvre que la map du battle royale va subir quelques changements d'envergure. Le stade de Warzone sera donc ouvert aux joueurs, tandis qu'un tout nouveau train va circuler autour de la map Verdansk. La saison 5 va aussi introduire de nouveaux opérateurs employés par la Shadow Company, une société privée militaire d'élite disposant "un agenda et de méthodes bien spécifiques". Les trois personnages sont Rozlin "Roze" Helms, Velikan, et Marcus "Lerch" Ortega qui n'est autre que le patron de cette société. Le contenu sera disponible le 5 août à 8h du matin, sachant que le patch pèse 36 Go.