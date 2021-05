Call of Duty Warzone : John Rambo en guest-star dans le jeu ? Activision sème le doute

Et si John Rambo débarquait dans le joli et petit monde de Call of Duty ? Une hypothèse qui semble plus que plausible et qui a pris des proportions monstres depuis que le compte officiel Twitter de Call of Duty a posté une image d'un joueur, un certain SURVIVORJOHN#1009062, qui comptabilise des statistiques digne d'un vétéran de guerre. Pas moins de 552 kills et aucune mort sur 5 parties jouées et autant de victoires complètes. Autant vous dire que le mec est un colosse du BR d'Activision. Et si tout cela n'était que pur teasing ? Il suffit déjà de se pencher sur le pseudo, on ne peut plus évocateur, et surtout les chiffres qui sont en réalité ceux qui correspondent à la saga comme l'indique si bien le compte Charlie Intel : 5 films au total, 7h de durée et 552 morts à l'écran.





Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF — Call of Duty (@CallofDuty) 5 mai 2021



C'est donc un secret de polichinelle, d'autant que le personnage de John Rambo, désormais bien ancré dans la pop culture, n'en est pas à ses premiers essais dans le jeu vidéo. On rappelle en effet que le perso créé par Sylvester Stallone a fait ses premiers pas dans Mortal Kombat 11 (il a eu aussi son propre jeu également, mais ce n'était pas mémorable) et de la plus belle des manières. C'est d'autant plus légitime que Call of Duty Warzone a basculé dans les années 80 depuis la dernière saison. Autant vous dire qu'on a hâte de voir débarquer le bonhomme, et qu'il ne fait plus aucun doute qu'Activision souhaite se rapprocher du Fortnite d'Epic Games dans sa façon de proposer des collaborations...





