Call of Duty Vanguard : présentation de Daniel Take Yatsu, un sniper mi japonais mi américain

On le sait depuis un moment, Call of Duty Vanguard va proposer une campagne solo plus humaine, en allant plus loin dans le traitement de ses personnages. Les développeurs de Sledgehammer Games promettent en effet une backstory plus développée pour les protagonistes que l'on va incarner tour à tour, mais le autres personnages qu'on va croiser ne seront pas dénués d'intérêt. Preuve en est avec la présentation du soldat Daniel Take Yatsu qui a droit à une vidéo de présentation officielle. Tenant le rôle de sniper pendant la guerre, il est partagé par ses origines, à la fois américaine et japonaise, ce qui en fait quelqu'un de très complexe. S'il a choisi son camp et sert le drapeau américain, son histoire est profondément ancrée dans l’un des chapitres les plus honteux de l’histoire américaine : celle de la détention de citoyens japonais dans des camps de concentration aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Le monde de Daniel s’est effondré lorsque sa famille a été déportée. Comme bon nombre de citoyens nippo-américains, il a été enrôlé dans l’armée pour protéger une nation qui ne le considérait même pas comme un citoyen à part entière. Daniel a des sentiments mitigés sur la guerre et sur sa nation, mais il combat quand même pour protéger ses camarades et la nation que l’Amérique pourrait devenir un jour.La sortie de Call of Duty Vanguard est attendue pour le 5 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.