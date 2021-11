Call of Duty Vanguard : Captain America et Indiana Jones sont vraisemblablement dans le jeu, les images

Disponible depuis le 5 novembre dernier, Call of Duty Vanguard fait le bonheur des amateurs de bons FPS. Si le multijoueur manque un peu de contenu au lancement, Activision et Sledgehammer Games ont bien évidemment prévu de déployer des bonus dans les semaines et mois à venir. Nouvelles maps, armes inédites, modes de jeu supplémentaires, on aura visiblement d'autres surprises, comme le fait si bien remarquer un certain NH -Hotel Six- sur Twitter . Datamineur à ses heures perdues, il est parti fouiller dans les archives du code source du jeu et a trouvé des choses plutôt intéressantes. La première, c'est qu'un événement "Americain Heroes" serait prévu par les développeurs, et dans lequel il sera possible d'incarner des figures emblématiques de la Seconde Guerre Mondiale. Toujours grâce à ses fouilles, il a trouvé des traces de Captain America et même d'Indiana Jones, deux héros qui ont évidemment un rapport assez proche avec le conflit. Si la surprise fait évidemment plaisir, on se souvient que pour Call of Duty Black Ops Cold War, les joueurs avaient pu incarner Rambo, John McClane, Ghostface (Scream) et même Judge Dredd. Il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation de la part des parties concernées.