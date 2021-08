Call of Duty Vanguard : c'est Bear McCreary, le compositeur de GOD OF WAR qui s'occupe de la musique

Officialisé il y a maintenant une semaine, puis présenté en grandes pompes lors d'un reveal online mondial jeudi 19 août 2021, Call of Duty Vanguard est un titre développé par Sledghammer Games. Le studio à l'origine des épisodes Advanced Warfare et WW2 est donc de retour aux affaires après une année compliquée. Malgré quelques déboires et le départ des grands pontes que sont Michael Condrey et Glen Schofield, le studio s'est restructuré et reste très motivé à délivrer un grand épisode de Call of Duty. Cela se traduit par des ambitions, comme l'envie de faire appel à quelques pointures telles que Bear McCreary, célèbre compositeur qui oeuvre à la fois pour le cinéma et le jeu vidéo. Son dernier grand fait d'arme n'est autre que la soundtrack du dernier GOD OF WAR, reconnu pour ses thèmes guerriers et parfois mélancoliques. McCreary s'attaque donc à la musique d'un Call of Duty pour la première fois, mais saura néanmoins jouer sur les émotions, en faisant parfois silence et accompagnant des moments plus épiques ou inquiétants.D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus que le jeu, sachez qu'une preview complète est disponible dans nos colonnes depuis ce week-end.