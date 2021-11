Call of Duty Vanguard : 2 séquences spectaculaires, sur un train sous une pluie battante et une bataille aérienne

Nous sommes à moins de 24 heures de la sortie de Call of Duty Vanguard et nous avons enfin l'autorisation de vous partager quelques séquences du jeu, et notamment sa campagne solo. Comme vous le savez, avec cet épisode 2021, on retourne durant la Seconde Guerre Mondiale, une période que les amateurs de FPS apprécient toujours autant, surtout que c'est Sledgehammer Games qui est de retour aux affaires quatre ans après Call of Duty World War 2. Pour les séquences qu'on a choisies, il y a celle qui se déroule à Hamburg en 1945, il s'agit de la toute première mission du mode solo, où nos soldats d'élite vont devoir stopper un train lancé à pleine vitesse sous une pluie battante. L'occasion de mettre en avant la plastique ravageuse de ce Call of Duty Vanguard qui met la barre assez haute en termes de graphismes. Vision siminuée en raison de la pluie, gestion des lumières et des éclairages dynamiques, il y a de quoi se prendre sa petite claque. Mais c'est sans aucun doute la Bataille de Midway en 1942 qui assommera les joueurs avec cet affrontement dans les airs entre l'armée américaine et les forces japonaises. Au-delà du spectacle, c'est le sound design qui en met plein les oreilles.