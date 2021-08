Call of Duty Vanguard : 10 min de la campagne solo en pleine bataille de Stalingrad

Ça enchaîne pas mal du côté d'Activision et de son prochain Call of Duty Vanguard. Une semaine à peine après son reveal mondial par le biais d'un trailer cinématique et de previews que la presse spécialisée a pu publier ( vous pouvez retrouver la nôtre juste ici ), les développeurs de Sledgehammer Games proposent cette fois-ci de rentrer dans le dur en nous dévoilant du pur gameplay. Pas avares, ces derniers lâchent carrément une vidéo de près de 10 minutes de la bataille de Stalingrad. Non seulement on peut apprécier les évolutions apportées au moteur 3D du reboot de Modern Warfare, mais on peut aussi constater la gestion de destruction des décors. Ce nouveau système va permettre au joueur de se frayer de nouveaux chemins, aussi bien dans le solo que dans le mode multi. Cette séquence à Stalingrad enchaîne les situations, puisqu'on démarre en mode infiltration pour se retrouver ensemble au coeur du conflit de cette Seconde Guerre Mondiale dont on ne se lasse vraiment pas.La sortie de Call of Duty Vanguard est fixée pour le 5 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.