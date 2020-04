Call of Duty Modern Warfare : le mode multijoueur proposé gratuitement pendant le week-end

Le mode multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare sera gratuit pour tous ce week-end, à condition d'avoir installé au préalable le stand alone Warzone. C'est en effet ce qu'annonce Activision via Twitter, sachant qu'une playlist spécifique sera créée afin de permettre aux joueurs de faire autre chose que du battle royale sur Hovec Sawmill, Talsik Backlot, Aniyah Incursion, Hideout et Shoot House du 24 au 27 avril.



Si ça vous intéresse, on vous suggère de lancer le téléchargement sans délai, Call of Duty : Modern Warfare pesant tout de même plus de 100 Go.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL — Call of Duty (@CallofDuty) 23 avril 2020