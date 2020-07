Call of Duty Modern Warfare : le jeu dépasse les 200 Go avec la dernière mise à jour

Les joueurs PC de Call of Duty : Modern Warfare vont être surpris la prochaine fois qu'ils feront un tour sur leur disque dur, puisque depuis sa dernière mise à jour, le FPS d'Activision dépasse désormais les 200 Go. Après avoir installé l'update qui introduit les matchs Warzone avec 200 joueurs, l'utilisateur Reddit vanillaricethrowaway a constaté que le jeu s'avérait particulièrement gourmand en espace de stockage, avec plus de 209 Go occupés comme vous pouvez le voir dans le screenshot ci-dessous.



Les choses peuvent même être pires, car nos confrères de PCGamesN ont remarqué que le titre mangeait 235 Go sur leur disque dur. En clair, à moins d'avoir installé Train Simulator et l'intégralité de ses 588 DLC, Call of Duty : Modern Warfare est probablement le jeu le plus lourd que vous aurez sur votre machine. On pense aussi à ceux qui ont toujours une PS4 ou une Xbox One classique, et dont près de la moitié de l'espace de stockage est pris par un seul jeu.