Call of Duty Modern Warfare III : 9 min de la campagne solo, ça se passe sous l'eau et dans la forteresse de Verdansk

Call of Duty Modern Warfare 3, Activision et le studio Sledgehammer Games ont décidé de passer à l'étape supérieure pour donner le waouh effect aux joueurs. A l'occasion de la conférence nocturne de la gamescom, une grosse séquence de 9 minutes issue de la campagne solo a été dévoilée. L'occasion de voir le moteur graphique en mouvement et mesurer l'ambiance très sombre de cet épisode. Il s'agit de

Après avoir passé ces dernières semaines à faire du teasing monstre autour dela première mission du jeu, baptisée « Opération 627 », et qui permet de faire connaissance avec l'escouade d'élite PMC Alpha Team. On y voit quelques uns de ses membres enbahir une forteresse de pierre qui n'est autre que Verdansk.Il est même indiqué que c'est le 13 octobre 2023, à 02h00, heure locale, que l'équipe Alpha a réussi à infiltrer le complexe pénitentiaire de Zordaya via des tactiques amphibies, en utilisant des combinaisons aquatiques, des réservoirs d'oxygène et des véhicules de propulsion de plongeurs pour atteindre la base du complexe. Après avoir gravi la pente des remparts, l’équipe suit les plans optimaux de la mission, en utilisant des armes silencieuses, des lunettes de vision nocturne (LVN) et des tactiques furtives pour se déplacer le long du passage mural jusqu’à trouver une brèche dans sa partie ouest. Aux côtés des renforts parachutistes, l'équipe Alpha se positionne en bas des remparts et au niveau de la cour, confirmant le visuel d'un HVT entrant dans un hélicoptère de transfert de prisonniers… Mais ce n'est pas l'homme qu'il recherche. Ce dernier se situe plus en profondeur dans le complexe, et c'est alors que l’équipe Alpha lance un jeu de distraction, en utilisant un explosif à l’extérieur de l’installation pour lancer la première frappe par derrière sur les forces ennemies.

Perdant rapidement son profil bas, l'équipe Alpha utilise un écran de fumée pour se couvrir avant de trouver une trappe dans la cour, qu'elle utilise ensuite pour descendre plus loin dans le complexe via son réseau de tunnels complexe. Heureusement, ils atterrissent juste à côté du cœur du panoptique, la véritable prison du goulag avec une tour d'observation centrale de sécurité, que l'équipe Alpha voit quelques instants avant d'entrer par radio dans l'obscurité totale. Avec seulement des flashs de bouche, des lasers et leurs LVN comme seules sources de lumière, l'équipe Alpha descend méthodiquement en rappel à l'intérieur de la prison, provoquant une émeute réussie en abattant plusieurs gardiens de prison qui tentent désespérément de rétablir l'ordre.





Les portes des cellules se déverrouillent et les détenus font irruption dans les couloirs courbes, avec l'intention de se venger, tandis que les klaxons retentissent et que la confusion règne. L’équipe Alpha atteint finalement le niveau le plus bas de la prison. Alors que les détenus enfermés applaudissent et font claquer les barreaux de leurs cellules en signe de soutien, l'équipe Alpha élimine plusieurs autres gardes et atteint le sous-niveau pour « attraper notre gars ». Une porte intérieure scellée est défoncée avec des explosifs…

En plus de « Opération 627 », la campagne de Modern Warfare III promet des passages plus ouvertes et plus libres que ce côté très couloir et cinématographique habituel de la saga. Activision promet d'autres informations, notamment sur le mode multijoueur et rappelle que la campagne solo sera disponible une semaine avant le lancement officiel le 10 novembre prochain.