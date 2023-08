Call of Duty Modern Warfare 3 : la mission "No Russian" évoquée dans le trailer, un nouveau carnage de prévu ?

Call of Duty Modern Warfare 3 est enfin arrivé ! De quoi attiser la curiosité des fans, d'autant que Activision et Sledgehammer Games ont annoncé le retour de Vladimir Makarov comme antagoniste principal, lui qui a traumatisé pas mal de joueurs en 2009 lorsqu'il faisait son carnage dans l'aéroport, tuant des centaines d'innocents. Cette mission "No Russian" qui est restée dans les mémoires va faire son grand retour dans ce nouveau Call of Duty Modern Warfare III, comme on peut le voir dans la vidéo. On y voit un terroriste recevoir un SMS avec le nom de code "No Russian" qui déclenche son action et visiblement prendre un avion de ligne en otage. Que va-t-il réellement se passer ? Un nouveau carnage dans les airs ? De quoi susciter un intérêt grandissant pour un épisode qui veut marquer les esprits.La sortie de Call of Duty Modern Warfare III est attendue pour le 10 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.