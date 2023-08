Call of Duty Modern Warfare III : Activision officialise le jeu avec une vidéo, il y a aussi la date de sortie

Call of Duty Modern Warfare III vient enfin d'être officialisé par Activision, qui a publié une vidéo teaser pour confirmer l'existence du jeu, faisant ainsi taire toutes les rumeurs et les insiders en pacotille qui clamaient qu'il n'y aurait pas d'épisode en 2023. Mieux, on apprend que ce Call of Duty Modern Warfare III arrivera le 10 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, histoire de contenter un maximum de joueurs. Activision mise donc encore une fois sur la série Modern Warfare, qui a su relancer l'intérêt du FPS depuis son reboot guerre moderne en 2019. On sait déjà que le sergent Price fera partie des personnages clefs de cette suite. En attendant des images de gameplay, voici donc le teaser pour mettre l'eau à l bouche.