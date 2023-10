Call of Duty Modern Warfare 3 : le multi révèle ses enjeux dans un premier trailer

Alors que le coup d'envoi de l'événement COD Next se prépare du côté de Los Angeles, Activision et le studio Sledgehammer Games ont décidé de lâcher les chevaux autour du mode multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3. Un trailer, ultra stylisé, a en effet été publié pour faire un point sur ce qui nous attend cette année dans l'épisode 2023. Avec du Eminem en fond musical, on apprend que 16 cartes emblématiques seront disponibles au lancement, qu'il faudra jour en escouade pour remporter les parties, que les appareils en soutien sont évidemment autorisés, que les cosmétiques seront de la partie et que le spectacle bien présent également. D'ailleurs, pour tester tout cela IRL, les développeurs ont mis en place une bêta fermée, avec un planning bien précis : les joueurs PS4 et PS5 qui ont précommandé le jeu pourront avoir accès dès le 6 octobre. La semaine suivante, le 12 octobre, ce sera au tour des joueurs PC, Xbox Series et Xbox One de lancer la bêta, là aussi à condition d'avoir pré-acheté le jeu, tandis que du 14 au 16 octobre, n'importe qui pourra lancer le multijoueur. Quant à la sortie complète du jeu, elle est prévue pour le 10 novembre prochain.