Call of Duty Modern Warfare III : le jeu a fuité, voici les premières images volées

Call of Duty Modern Warfare III. En effet, des photos d'un partenariat entre le jeu et la boisson énergisante Monster se sont retrouvées sur Internet, dévoilant le logo, mais aussi l'un des personnages principaux, à savoir le Capitaine Price. On aurait pu crier au fake (en fait non), mais le compte officiel Twitter de Call of Duty a décidé de rebondir dessus avec une pointe d'humour, confirmant à demi-mot l'existence de ce Call of Duty Modern Warfare III. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle, avec screenshots, artworks et trailer.