Call of Duty Modern Warfare 3 : un jeu bâclé ? Une enquête révèle les coulisses du développement

Si Marvel et le MCU ne vont pas bien en ce moment, il est une autre franchise en ce moment qui est en train de décevoir les joueurs. Cette licence, c'est Call of Duty, dont le dernier épisode en date sort officiellement aujourd'hui, ce vendredi 10 novembre 2023. Une sortie sur la pointe des pieds comparé aux précédents épisodes et surtout sous couvert de nombreuses accusations depuis quelques mois. Mais là, une enquête de Jason Schreier est tombée cette nuit, avec témoignages de développeurs anonymes qui nous apprend que le jeu a été fait à l'arrache et presque à la dernière minute...



Si vous suivez un peu l'actualité du jeu vidéo, vous avez certainement remarqué que les notes de la presse pour le Call of Duty de cette année ne sont toujours pas connues. Pourtant, quand on se rend sur Metacritic, on s'aperçoit qu'il y a déjà 21 reviews qui sont recensées mais que Metacritic n'a pas fait de moyenne. J'ai entendu des gens dans l'industrie me dire "Attends, c'est Activision qui fait de la rétention de notes ?" Evidemment que non, car les avis qui sont postés jusqu'à maintenant ne concernent que la note de la campagne solo, disponible depuis bientôt une semaine, car Activision a encore une fois sorti la campagne solo avant le multi. Et quand on teste correctement un Call of Duty, on prend en compte le solo et le multi ! Je dirai même que le multi est évidemment plus important que la campagne single player aujourd'hui, même si cette dernière doit continuer d'exister. On se rappelle quand Black Ops III avait été dépourvu de solo, ce fut un peu la débâcle. Et puis n'oublions pas que si Call of Duty est devenu le mastodonte qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au solo.







Mais revenons à nos moutons. Pourquoi Call of Duty Modern Warfare 3 se fait fustiger par la presse aujourd'hui ? Enfin du moins pour cet épisode ? D'ailleurs, mêmes les retours des joueurs et des vidéastes ne sont pas oufs. Et bien, on le savait déjà plus ou moins avec ce qui était sorti il y a un an sous forme de rumeurs, mais une enquête de Jason Schreier publiée cette nuit nous révèle les dessous d'un développement inhabituelle et surtout stressant pour les équipes de développement. Le journaliste de Bloomberg a recueilli de nombreux témoignages anonymes de personnes ayant travaillé sur le jeu et si le jeu sort dans cet état aujourd'hui, c'est bien parce que le développement a été fait à la hâte. Un an et demi au lieu des trois années de production habituelle, et surtout des développeurs mis au courant last minute, avec des périodes de crunch qui se sont multipliées pour sortir le jeu à temps et un sentiment de trahison auprès des développeurs. Le cocktail gagnant pour une nouvelle polémique et continuer à donner de l'eau au moulin de Jason Schreier.







Rappelez-vous, fin 2022, on apprenait - toujours via Jason Schreier - qu'aucun épisode de Call of Duty était prévu en 2023, mais que les plans étaient de faire un DLC à Modern Warfare 2. Mais en février 2023, lors de ses résultats financiers, Activision confirmait un épisode de Kalof pour cette année. Sauf qu'on ne connaissait pas encore les dessous de cette décision hâtive. Dans le papier de Bloomberg, on apprend que si le temps de développement a été raccourci, c'était pour combler une lacune dans le calendrier de sortie suite au retard d'un autre titre de Call of Duty précédemment prévu pour 2023. On apprend aussi que Call of Duty Modern Warfare III a été initialement présenté comme étant une extension au Modern Warfare 2 de l'année dernière aux équipes de Sledgehammer Games, avant de se transformer en jeu complet pendant le développement. Forcément, quand on sait tout l'argent que génère la série chaque année (entre 15 et 30 millions d'exemplaires sont vendus tous les ans), pour Bobby Kotick, il est impensable de ne pas être au rendez-vous. Maintenant que le jeu a été vendu à Microsoft, il serait peut-être temps de faire redescendre la pression et prendre un peu plus de temps, histoire de ne pas tuer la poule aux oeufs d'or... D'ailleurs, selon les témoignages recueillis par Jason Schreier, les développeurs espèrent que Microsoft sera compréhensif face à cette situation exceptionnelle et aux mauvaises notes de la presse et les avis négatifs des joueurs.







De son côté, Activision a nié que Modern Warfare III était à l'origine une extension et un porte-parole de la société a même déclaré que Call of Duty Modern Warfare 3 avait été conçu dès le départ comme un « jeu premium ». Mais plus d’une douzaine de développeurs actuels et anciens de Call of Duty ont déclaré que ses propos sont en contradiction avec ce qu’on leur avait dit à l’époque. Certains employés ont déclaré que le plan était resté ambigu au cours des premiers mois de développement, tandis que d'autres ont déclaré qu'on leur avait directement dit qu'il s'agissait d'un DLC. Bref, rien de bien clair. De toutes les façons, Activision savait que cet épisode allait décevoir depuis un moment. Aucune preview auprès de la presse spécialisée, juste un événement multi pour les influenceurs et les spécialistes COD, le jeu qui a été envoyé très tardivement à la presse, le multi accessible 2 jours avant la date d'embargo fixé au jour de sortie en plein après-midi, une rétention des avis qui rappelle ce que Disney a fait pour The Marvels, lui aussi déjà condamné en interne. D'ailleurs, concernant notre test du jeu, on le sortira dans quelques jours, le temps de bien tester le mode multijoueur...