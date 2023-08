Call of Duty Modern Warfare 3 : Makarov, le boucher de l'aéroport, fait son grand retour !

Call of Duty Modern Warfare III en dévoilant une toute nouvelle vidéo du jeu. Il est question de teaser le retour d'un personnage emblématique de la série, un certain Vladimir Makarov, tristement connu pour être le boucher de l'aéroport dans la mission "No Russian" de Call of Duty Modern Warfare 2 sorti en 2009. Une mission qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque (et encore aujourd'hui), puisqu'on massacrait des innocents dans un aéroport avant que les forces de l'ordre n'arrivent par la suite. Considéré comme étant l'un des antagonistes les plus charismatiques de la saga Call of Duty, Makarov sera bien présent dans cette version nouvelle de Call of Duty Modern Warfare III. Son visage a changé mais il reste toutefois très menaçant et ce dernier a bien l'intention de se faire à nouveau remarquer en 2023.



La sortie de Call of Duty Modern Warfare III est programmée pour le 10 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.













