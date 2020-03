Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : le jeu serait dispo dès demain, un trailer en fuite !

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB — Call of Duty News (@charlieINTEL) 30 mars 2020

L'existence de Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ne fait plus aucun doute : des traces claires et précises ont été repérées tout dernièrement et, désormais, tous les regards sont tournés vers Activision pour une officialisation en bonne et due forme. En attendant l'annonce, le site VGC vient tout juste de le confirmer au travers d' un article dédié et complètement assumé : le titre serait commercialisé dès cette semaine sur le PlayStation Store (partenariat avec Sony oblige ?), probablement demain lors de la mise à jour hebdomadaire. Mieux encore, un premier trailer est actuellement en fuite sur le web !Développé par Raven Software (à qui l'on doit la jolie refonte de Call of Duty Modern Warfare Remastered sorti en 2016), le titre ne comporterait donc que la campagne solo : ceux-qui achèteraient ce lifting du culte Modern Warfare 2 se verrait même offrir un DLC consacré à Ghost utilisable dans Call of Duty Modern Warfare (le reboot de 2019) et son battle royale, Call of Duty Warzone. Ce bundle comprendrait notamment un skin légendaire du fameux soldat fantomatique et d'autres friandises croustillantes. Selon des dataminers, l'inverse serait même prévu avec Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered offert... aux acheteurs du contenu additionnel en question.Si VGC dit vrai, nul doute qu'Activision devrait mettre en lumière le projet incessamment sous peu. Il faut dire que le geste serait malin en cette période de confinement qui brise des records de fréquentation sur certaines plateformes vidéoludiques.