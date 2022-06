Buzz l'Eclair : la VF avec les voix de François Civil, Michaël Gregorio, Tomer Sisley et Chantal Ladesou

Parmi les films les plus attendus de cet été, il y a sans aucun doute Buzz l'Eclair que les studios Pixar prépare secrètement depuis plusieurs années. Non seulement parce qu'on va découvrir une autre facette de ce héros issu de la franchise Toy Story, mais aussi parce que l'approche du personnage est tout autre, loin du côté jouet coincé dans une chambre d'enfant. Mêlant science-fiction, action et aventure, le film Buzz l'Eclair raconte comment le légendaire Ranger de l’espace s'est échoué avec son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre. Evidemment, sur le chemin du retour, il va rencontrer un certain Zurg et de son armée de robots impitoyables.Pour que cette aventure soit la plus mémorable possible, Disney a fait appel à un gros casting pour la version française. On vient d'apprendre que c'est François Civil qui prêtera sa voix à Buzz l’Éclair, que c'est Lyna Khoudri, qui jouera son coéquipière Izzy Hawthorne, pendant que Michaël Gregorio se chargera de donner vie à Sox, le robot de compagnie de Buzz. Tomer Sisley, qu'on a pu voir aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up sera la voix de Mo Morrison, et enfin, Chantal Ladesou s'occupera de donner vie à Darby Steel. Mais ce n'est pas tout, on sait aussi que Donald Reignoux sera aussi dans le casting puisqu'il joue l'officier Diaz. Il y a également Maïk Darah (Alisha Hawthorne âgée), Virginie Emane (Alisha Hawthorne jeune), Frantz Confiac (Commandant Burnside), Jean Barney (Zurg), Pauline Moulène (I.V.A.N), Volodia Serre (Eric/Deric), Lionel Lingelser (Featheringhamstan) et Juliette Davis (Izzy jeune).Vous savez tout et la sortie du film est calée au 22 juin prochain au cinéma.