Buzz l'Eclair : dans les coulisses du doublage VF, une vidéo avec les acteurs français

J'ai eu l'occasion de voir BUZZ L'ECLAIR il y a quelques jours et Pixar a réussi la transition entre le jouet de Toy Story à l'origin story du perso réel. L'histoire est même surprenante.



Et attention, il y a 3 scènes post-crédits à la fin du film. Oui, 3 ! C'est une première. pic.twitter.com/1RBF0vFJnl — Maxime CHAO (@MaximeChao) 9 juin 2022

C'est aujourd'hui que sort Buzz l'Eclair au cinéma, ce spin-off de Toy Story qui raconte la véritable histoire du film sur lequel est basé l'existence du jouet en plastique. Un rêve de longue date pour Pixar qui se concrétise et qui va permettre de découvrir une nouvelle facette du personnage. Plus humain, plus jeune aussi et moins idiot sans doute que la version jouet, ce Buzz Lightyear va devoir faire face à d'autres problématiques. Pour donner vie à tous les personnages du film, c'est un casting vocal flambant neuf qui a été sélectionné, aussi bien pour les voix originales anglaises que françaises. Si c'est Chris Evans qui incarne Buzz à l'international, c'est François Civil qui prête sa voix au ranger de l'espace. Un rôle qui lui va d'ailleurs à merveille, d'autant que sa performance est sincèrement réussie, surtout quand on sait que c'est la première fois qui se prête à l'exercice du doublage. Disney vient d'ailleurs de publier une nouvelle vidéo sur le film, dans laquelle on retrove les comédiens en plein travail, et nous révélant aussi quelques anecdotes sur les moments passés avec ces personnages. Et on vous rappelle qu'il faut rester jusqu'à la fin du générique pour découvrir les 3 scènes post-crédits.