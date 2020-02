Borderlands : le film officialisé, par l'homme derrière Hostel et le scénariste de Chernobyl

Je suis tellement excité de plonger dans l’univers de Borderlands. Le scénario, l’équipe et le studio ne pourraient pas être meilleurs. J’ai une longue histoire pleine de succès avec Lionsgate, c’est comme si on avait grandi ensemble et que tout m’avait mené à ce projet de cette taille et de cette ambition. [...] On est là pour créer un nouveau classique que les fans de la saga vont aimer mais qui va également s’adresser à de nouvelles audiences.





Enfin, notons que le film est déjà en chantier depuis 2015, rien que ça, et que le célèbre patron de Gearbox Randy Pitchford est pleinement impliqué dans le projet... tout comme celui de Take Two,



Craig Mazin qui est l'heureux élu. Pour le coup, il y a de quoi être ravi puisqu'il est derrière l'écriture de la fantastique mini-série Chernobyl (et aussi d'autres classiques comme Scary Movie ou Very Bad Trip).

Petite secousse dans l'industrie vidéoludique et cinématographique : un film Borderlands vient tout juste d'officialisé. L'illustre saga de 2K Games, dont le troisième opus est survenu en septembre avec des chiffres de ventes hallucinants, va donc se décliner sur grand écran et l'on en connait même les premiers détails concrets.Ainsi, le long-métrage est produit par Lionsgate, qui a confié la réalisation à Elil Roth : acteur déjà connu pour ses rôles dans Inglourious Basterds ou Piranha 3D, l'homme passe aussi souvent derrière la caméra puisque l'on lui doit les films Hostel ou, plus récemment, Death Wish avec Bruce Willis. D'ailleurs, le bonhomme est content de s'occuper d'un tel projet :Du côté du scénario, c'est