Borderlands 3 : le Beau Jack devait être à nouveau le grand méchant du jeu !

Parmi les quelques points négatifs que l'on pouvait reprocher à Borderlands 3, ses antagonistes principaux siégeaient facilement en tête de liste. Les jumeaux Calypso n'arrivent pas vraiment à succéder au Beau Jack, grand méchant ultra-charismatique et furieusement bien écrit de Borderlands 2... et pourtant, les choses ont failli se dérouler tout autrement !Comme le révèle Harder Hype dans un podcast , Gearbox Software envisageait très sérieusement, au départ, de faire revenir le personnage comme grand vilain du jeu. Après tout, les bases du bonhomme étaient solides et très appréciés des fans : alors pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette voie ? Tout d'abord, parce que la fin de Borderlands 2 (attention SPOILS, vous voici prévenus) amène tout simplement à sa mort physique, pure et dure. Ensuite, parce que les jeux de Telltatle, Tales from the Borderlands, se sont déjà permis de le faire revenir une nouvelle fois sous une forme digitale avant que Rhys ne l'élimine, a priori, totalement. Puis, parce que le Borderlands The Pre-Sequel le prenait, aussi, au milieu de l'intrigue. Forcément, si le Beau Jack avait été à nouveau présent dans Borderlands 3, l'affaire se serait annoncée too-much et pas vraiment innovante.Du coup, les développeurs se sont attelés aux Calypso, streamers interplanétaires prêts à tout pour s'accaparer le pouvoir des Arches. Malheureusement, ils s'avèrent plus cringe qu'autre chose et c'est sans doute pour ça que, finalement, le Beau Jack vient de faire son retour dans le dernier DLC, "Le Casse du Beau Jack". Bon, il s'agit en réalité d'un hologramme, mais c'est toujours mieux que rien.