Borderlands 3 : et de 10 millions pour le jeu de Gearbox, c'est un joli succès

Si Gearbox a mis un paquet de temps avant de sortir Borderlands 3, il a néanmoins bien fait les choses : sans brusquer la formule, les développeurs l'ont à tous les coups perfectionné avec une aventure aux dimensions interplanétaires savoureuses extrêmement complète. Dès le lancement du titre en septembre dernier, on savait que les ventes s'avéraient plus que satisfaisantes mais l'heure est désormais venue de faire un bilan encore plus concret : Take-Two vient d'annoncer que le fameux FPS-RPG avait franchi la barre symbolique des dix millions de ventes.C'est plus que respectable et surtout, Gearbox entretient son bébé avec brio avec de nombreuses mises à jour, des événements éphémères et des extensions plutôt bien fichues dont la prochaine débarquera d'ailleurs en juin prochain. Un succès mérité, selon-vous ?