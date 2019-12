Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jack arrivera en 2020 sur Stadia, un mode Chaos 4 aussi prévu

Comme nous vous l'indiquions ici, Borderlands 3 se rend aujourd'hui disponible sur Google Stadia à prix réduits : une bonne occasion de mettre la main sur cet excellent shooter-looter, surtout si vous êtes un adepte du tout dématérialisé. En marge de cette annonce, 2K Games vient de mettre en lumière le programme prévu pour cette édition précise : le DLC "Le Casse du Beau Jack", lancé aujourd'hui même sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, arriver bien sur Stadia mais un peu plus tard, "début 2020".Quelques ajouts inédits sont également prononcés, à l'image d'un niveau de difficulté Chaos 4 pour toujours plus de défis (et de récompenses), l'Élimination au site secret de Maliwan, des butins inédits pour les boss et un agrandissement de la banque. Sympathique.