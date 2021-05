Bloodborne : une série serait en préparation chez HBO, la rumeur alléchante

Maintenant que Sony est de mèche avec HBO pour concevoir la série The Last of Us (dont le tournage commencera cet été) et que ce premier ne cache plus sa volonté d'adapter ses franchises sur grand et petit écran, le champ est possible est ouvert. Selon le webzine That Hashtag Show : le site l'affirme et le crie tout en s'appuyant de ses propres sources. Encore mieux, il prétend avoir déjà vu des artworks et livre alors de premières informations potentielles : comme d'habitude, cela ne revêt aucun caractère officiel alors prenez de bonnes grosses pincettes, il ne s'agit que d'une rumeur.That Hashtag Show déclare ainsi qu'une série Bloodborne serait en pré-conception chez HBO :, lesquels auraient d'ailleurs été vus par l'auteur de l'article.et que la structure narrative s'en inspirerait également. Comparant le projet à des longs-métrages comme The Raid ou Dread, il s'agirait alors d'une histoire dont les motivations seraient, en soi, assez simples mais avec un parcours semé d'embûches et de combats démentiels.Toutefois, le script serait en train d'être retouché à la demande de Sony, conservant néanmoins quelques éléments comme les scènes de boss. De plus, précisons que That Hashtag Show parle ici d'une série tournée en live-action (avec de vrais comédiens, donc, et pas en CGI) dont l'acteur principal n'a pas encore été trouvé. Apparemment,Ça vaut ce que ça vaut et, encore une fois, il vaut mieux ne pas prendre cet entier bruit de couloir pour argent comptant. Une déception est vite arrivée quand il s'agit de rumeur...