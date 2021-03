The Last of Us : la série HBO donne plus de détails, l'histoire du 1er jeu y sera bien

[...] HBO a été formidable de nous permettre de délaisser un peu l'action hardcore pour nous concentrer sur les personnages. Certains de mes épisodes préférés sont très éloignés de l'histoire d'origine et j'ai hâte que les gens voient tout cela.





Petit à petit, la série The Last of Us par HBO commence à se révéler : on sait déjà de longue date que le projet sera mené par de nombreuses têtes à l'origine de Chernobyl, largement acclamée par la critique à sa sortie, ce qui est déjà une très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, une partie de la production sera confiée à Neil Druckmann, réalisateur et co-scénariste de The Last of Us Part. II, soit un certain gage de qualité pour assurer un récit fidèle à la franchise PlayStation. Puis, récemment, nous avons appris que Joel sera campé par Pedro Pascal et Ellie par Bella Ramsey. Bref, il y a de quoi fabriquer quelque chose de croustillant.Grâce à une interview d'IGN avec Neil Druckmann, ce dernier a permis d'en savoir un peu plus sur ce projet de longue date, notamment sur l'histoire : celle-ci couvrira bien toute celle du premier opus de 2013. Pour rappel, tout tourne autour de Joel, un homme endurci par une crise épidémiologique sans précédent ayant plongé le monde dans le chaos, se devant de traverser les USA avec Ellie, une jeune fille inconnue.Quelques modifications pourront être apportées - les personnages ne ressembleront peut-être pas vêtement pour vêtement à ceux du jeu vidéo - tandis que le rythme sera adapté au cinéma : en effet, il est impossible de mettre autant d'action que dans l'œuvre de Naughty Dog, véritable élément de gameplay dans ce dernier et donc logiquement en son centre. De plus, on rappelle qu'il avait été confirmé que la série HBO explorera des passages supprimés de The Last of Us 1 : de quoi surprendre malgré tout les afficionados de la saga.Neil Druckmann rajoute par railleurs :

Un cadre plus posé, plus narratif pour la série, donc ? C'est ce que semble nous indiquer le développeur avec enthousiasme. Bien sûr, on ne doute pas que l'action sera toujours présente : reste maintenant à voir si elle contiendra la même férocité graphique que dans le jeu vidéo. Désormais, on attend avec impatience un premier trailer et, surtout, une date de sortie.