Black Panther Wakanda Forever : c'est le 2ème meilleur démarrage de 2022, voici les chiffres

A l'affiche en France depuis le 9 novembre dernier, Black Panther Wakanda Forever est sorti aux Etats-Unis ce vendredui 11 novembre 2022. Et comme à chaque sortie d'un blockbuster, il est temps de faire le bilan des premiers chiffres pour la fin de ce week-end. Sans grande surprise, le dernier film de la Phase 4 du MCU est un véritable carton au box office. Avec 180 millions de dollars récoltésaux Etats-Unis pour son premier week-end, Black Panther Wakanda Forever devient tout simplement le meilleur démarrage de l'année 2022, juste derrière un autre film Marvel, à savoir Dr Strange in the Multiverse of Madness et ses 185 millions de dollars. Sur l'échelle mondial, c'est 330 millions de dollars qui ont été enregistrés au box office mondiale, puis 150 millions ont déjà été générés à l'international. Si l'on s'amuse à comparer avec Black Adam, un autre film de super-héros sorti récemment, Black Panther Wakanda Forever fait 40 millions de plus que le dernier film du DCU et ses 140 millions. Reste à savoir maintenant si le bouche-à-oreille va fonctionner et maintenir cette belle dynamique pour les prochaines semaines. Arrivera-t-il a dépasser le milliard, comme ce fut le cas avec le premier épisode en 2018 ? Rien n'est moins sûr en l'absence de Chadwick Boseman...