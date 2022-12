Black Panther Wakanda Forever : contrairement à Black Adam, le dernier Marvel fait un carton au box office

On ne sait pas si c'est voulu ou pas, mais le jour où Variety annonce que Black Adam va faire perdre quelques millions à Warner Bros Discovery , Marvel Studios nous fait savoir que son dernier film, Black Panther Wakanda Forever, est un gros carton au box office. Avec 733 millions de dollars cumulés dans le monde, il se classe comme la 7è plus grosse performance de l'année 2022. C'est certes moins performant que le premier Black Panther en 2018 à ce stade de diffusion, mais c'est déjà une réussite. Rien que pour le marché américain, le dernier métrage de la Phase 4 du MCU cumule 393 millions de dollars en moins d'un mois, soit autant que les scores mondiaux de Black Adam en 7 semaines d'exploitation. Preuve effectivement que le dernier film du DCU s'est bien planté.En France, Black Panther Wakanda Forever est également un joli succès, avec plus de 3 millions d'entrées, ce qui le place dans le Top 5 des films les plus plébiscités par le public français en 2022. Marvel en profite pour lâcher un extrait du film, au moment où Namor entre clandestinement dans le Wakanda pour montrer ses intentions à Ramonda, la reine du pays. On a également droit à un making of qui montre comment Ryan Coogler a mis en scène ce deuxième épisode, teinté d'hommage à Chadwick Boseman.