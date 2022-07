Black Panther 2 Wakanda Forever : LEGO fait fuiter l'identité du nouveau Black Panther, aucune surprise

Depuis la Comic-Con 2022 de San Diego et le premier trailer dédié à Black Panther 2 Wakanda Forever, bon nombre de personnes se demandaient qui allait succéder à T'Challah dans le rôle de la panthère noire. Pour certains, le choix n'était pas aussi évident que celui de Shuri, puisque d'autres candidats pouvaient prétendre à l'héritage. Les noms de Nakia, Ramonda et même Killmonger ont circulé auprès des fans, qui voyaient dans le nouveau costume révélé par la bande annonce Comic-Con 2022 de grosses similitudes avec celui du personnage incarné par Michael B. Jordan en 2018. Disons que leurs théories sont allées un peu trop loin, et qu'il ne fallait se prendre la tête. Grâce à leak de jouets LEGO (décidément), on peut aujourd'hui être 100% affirmatif : c'est bien Shuri, la soeur de T'Challah qui va reprendre son rôle de super-héros du Wakanda au sein des Avengers. Plusieurs sets LEGO présentent le personnage avec sa tenue de Black Panther et le visage découvert. Le perso LEGO arbore la même nouvelle coupe de cheveux que Shuri dans cette suite et révèle également qu'elle sera toujours accompagné de ses deux gros canons qu'elle peut se fixer aux mains. Shuri dans le rôle de la nouvelle Black Panther, cela ne faisait plus aucun doute, surtout quand nous avions appris l'été dernier que l'actrice Laeticia Wright s'était lourdement blessée, gelant le tournage pendant près de 5 mois.