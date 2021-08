Black Myth Wu Kong : Sun Wukong affronte le dragon blanc sacré dans cette 3è vidéo de gameplay en 4K

Depuis son annonce l'année dernière, en août 2020, Black Myth Wu Kong est devenu le porte-étendard de la next gen', prouvant que la Chine est définitivement le nouveau pays capable de délivrer des jeux AAA ambitieux. En attendant de savoir quand est-ce que le jeu sera prêt à débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le studio Game Science a décidé de nous donner des nouvelles de son jeu à travers une nouvelle vidéo de gameplay de près de 13 minutes. L'occasion également d'annoncer que le développement est passé sous Unreal Engine 5, le moteur d'Epic Games prêt pour la next gen', sachant que le jeu sera compatible 4K, 60fps, Ray Tracing et fonctionnalité NVIDIA DLSS dès son lancement. Graphiquement, ça se voit d'ailleurs avec des séquences qui prennent leur temps de montrer des environnements riches, détaillées et bénéficiant d'un éclairage de grande qualité. Le jeu proposera différentes ambiances avec des montagnes enneigées avec une gestion du manteau neigeux qui rappelle celle de God of War, moins celle de Red Dead Redemption 2 qui reste au-dessus.On retiendra aussi de cette vidéo de gameplay de nombreux affrontements et autres boss-fights, comme celui face à Bai Long Ma, le dragon blanc céleste, qui fait bel et bien partie du lore des aventures de Sun Wukong, et notre roi singe va devoir user de toutes ses forces et techniques pour le vaincre. Bref, de quoi montrer encore la direction très Souls-like que prendra ce Black Myth Wu Kong qui continue de donner envie. Malheureusement, il va falloir être patient, le jeu n'arrivera pas sur le marché avant 2023 au moins.