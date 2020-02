Bethesda : la firme se retire du GeForce Now, la mauvaise nouvelle de la journée

Alors que le service vient de se lancer il y a seulement quelques semaines, le GeForce Now connaît déjà quelques sérieuses difficultés. Mercredi dernier , nous apprenions qu'Activision-Blizzard se retirait du programme, rendant inaccessibles des jeux de grandes franchises comme Call of Duty, Overwatch ou encore Diablo. Aujourd'hui, au tour d'un autre grand acteur de l'industrie d'effectuer une annonce similaire : Bethesda.Toutefois, il y a une nuance importante à saisir : il n'y a, a priori, que le Bethesda net Launcher qui n'est plus compatible avec le GeForce Now. La technologie de NVIDIA utilisant toutes les plateformes disponibles, les jeux de Bethesda tels que Fallout 4, Wolfenstein ou encore Skyrim restent donc présents depuis Steam et tout à fait accessibles. En revanche, Fallout 76, exclusivité Bethesda net Launcher, se voit donc définitivement impossible à utiliser depuis le fameux service streaming.