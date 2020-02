NVIDIA : Activision Blizzard retire ses jeux du GeForce NOW, un premier revers pour le service ?

Alors que le GeForce NOW de NVIDIA est accessible à tous depuis la semaine dernière, on apprend à l'instant qu'Activision Blizzard a décidé de retirer ses jeux du service. En effet, si la firme au caméléon propose à ses clients de faire tourner les jeux du catalogue sur les différentes plateformes PC telles que Steam, Uplay ou Origin, Battle.net vient de disparaître de la liste. Les joueurs n'auront donc plus accès à Overwatch, Call of Duty ou bien encore Diablo en streaming, sans qu'aucune explication n'ait été donnée.



NVIDIA rappelle toutefois que le GeForce NOW contient plus de 400 titres compatibles, et que la liste des jeux soumis par les développeurs dépasse les 1500 titres. Pour mémoire, le service est gratuit dans la limite d'une heure par session. Quant à la version payante, elle coûte 5,49€ par mois et permet de jouer pendant 6 heures d'affilée avec le RTX.