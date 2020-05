Bayonetta 3 : "nous travaillons dur sur le jeu", rassure PlatinumGames

Ah, Bayonetta 3. Annoncé en 2017, un seul trailer et aucune autre information à se mettre sous la dent : un programme rébarbatif pour tous les fans mais néanmoins très excitant, la hype autour du projet n'ayant jamais été aussi forte. Devant le mutisme de PlatinumGames, une partie de la communauté s'avère toutefois inquiète : et si le jeu était en fait annulé ? Doit-on se soucier de ce manque de communication ?À en croire Hideki Kamiya, en charge du titre et figure éminente du studio japonais (on lui doit aussi Devil May Cry premier du nom ou Resident Evil 2), tout se passe pour le mieux : "je veux que vous preniez toutes ces craintes et que vous les jetiez par la fenêtre immédiatement", déclare-t-il dans les colonnes de VGC. "Nous travaillons toujours dur sur le jeu et il n'a pas été annulé. Attendez-le impatiemment !" Ce à quoi nous répondrons que oui, nous l'attendons déjà avec une hâte non dissimulée. Cela n'a pas changé.Selon le planning récemment dévoilé par Nintendo, la date de sortie Bayonetta 3 n'est toujours pas communiquée : en d'autres termes, il n'est pas dit que le titre voir le jour en 2020. On espère que le géant japonais nous donnera un peu d'informations dans les mois qui arrivent.