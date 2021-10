Battlefield 2042 : voici les configs PC pour faire tourner la bêta, il va falloir une grosse carte graphique

Du 8 au 9 octobre inclus, telles sont les dates qui ont été choisies par Electronic Arts et DICE pour le lancement de la bêta ouverte de Battlefield 2042, un jeu repoussé de quelques semaines, on vous le rappelle, et désormais attendu pour le 19 novembre 2021. Toutefois, dans les détails, on s'aperçoit que le préchargement de la bêta sera accessible à tous dès le 5 octobre, ce qui permettra de gagner du temps. D'ailleurs, un accès anticipé est prévu dès le 6 octobre pour celles et ceux qui y ont accès, tandis que l'accès libre est donc du 8 au 9 octobre, dès 9h du matin, heure française. La fin de la bêta prendra effet le 10 octobre à 9h du matin, là aussi heure française.Parmi les détails donnés par Electronic Arts, on sait que cette bêta permettra de se lancer dans le mode "Conquête" sur la carte Orbital, avec la possibilité de s'affronter jusqu'à 128 joueurs en simultané. Pour ce faire, il faudra jouer sur PC ou consoles next gen', car les personnes tournant encore sur PS4 et Xbox One devront se contenter de 64 joueurs en même temps. Le terrain de jeu se situera en Guyane, dans la ville de Kourou, qui rappelle les blagues de lycéen quand on cherchait sa salle de classe ("t'as cours où ? En Guyane" wesh), tandis qu'on pourra déjà s'amuser avec l'un des quatre Spécialistes. Il y a Boris, un ingénieur russe possédant une tourelle SG-36, Casper, le Sud-Africain expert en camouflage et en attaques à longue distance, Falck, une médecin allemande spécialisée dans le soutien et Mackay, un Canadien nomade et amoureux des grands espaces équipé d'un grappin.Enfin, sachez que pour profiter de l'expérience totale de cette bêta de Battlefield 2042 et que vous jouez sur PC, vous avez intérêt à avoir du bon matos dans votre tour, puisque les développeurs n'ont pas lésiné sur les moyens. En recommandé par exemple, il va falloir avoir une 3060 sinon, ça risque de piquer...

CONFIGURATION PC MINIMALE :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

Processeur (Intel) : Core i5 6600K

Mémoire : 8 Go de RAM

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

DirectX : 12

Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

Espace libre disque dur : 100 Go





CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Mémoire : 16 Go

Mémoire vidéo : 8 Go

Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX : 12

Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

Espace libre disque dur : 100 Go SSD

Disponibilité : du 5 au 10 octobre 2021 5 octobre : préchargement disponible pour tous les joueurs Du 6 au 9 octobre : Accès anticipé (à partir du 6 octobre à 9h du matin, heure française) Du 8 au 9 octobre : Accès libre (à partir du 8 octobre à 9h du matin, heure française) 10 octobre à 9h du matin, heure française : fin de la bêta ouverte



Vous savez tout. On vous laisse avec un résumé des infos sur les dates et le trailer dédié à la bêta.