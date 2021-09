Battlefield 2042 : c'est officiel, le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie

Ce qui était encore qu'une rumeur plus tôt dans la journée vient d'être officiellement confirmé : Battlefield 2042 ne sortira pas le 22 octobre 2021 comme prévu, mais voit sa date de sortie repoussée de plusieurs semaines, pour le 19 novembre 2021 très exactement. Dans un message publié sur ses différents réseaux sociaux, Electronic Arts DICE et les autres studios travaillant sur le jeu expliquent avoir besoin d'un petit mois de développement supplémentaire pour terminer le jeu dans les meilleures conditions possibles. Ce retard de calendrier est expliqué par l'effet COVID qui a obligé les développeurs à travailler de chez eux, ce qui a forcément compliqué la tâche. La rumeur avait d'abord été émise par Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, qui a commencé à faire circuler l'information sur Twitter en parlant d'un jeu majeur, sans évoquer le nom. Quelques heures plus tard, il confirmera sur son Discord qu'il s'agit bien de Battlefield 2042. C'est ensuite un autre insider, Tom Henderson, qui a confirmé le report, expliquant qu'il s'agira juste de quelques semaines en plus et non d'un report à 2022 comme le laissaient entendre d'autres sons de cloche. C'est donc le 19 novembre 2021 que le jeu arrivera dans les bacs, soit 15 jours après Call of Duty Vanguard, son grand rival.