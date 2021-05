Battlefield 6 : le jeu sortirait aussi sur PS4 et Xbox One en plus des consoles next-gen

Le courant d'informations autour de Battlefield 6 commencent à se densifier. Alors que l'on parle d' un trailer lâché durant le mois de juin , Electronic Arts vient tout juste de faire une déclaration intéressante lors de son rapport des résultats trimestriel : lJusqu'à présent, le FPS n'avait été confirmé que sur PC (qui en doutait, en même temps) ainsi que sur PS5 et Xbox Series X|S. À en croire l'éditeur, ce nouvel épisode devrait être le plus massif de toute la saga, mobilisant la plupart des studios du géant américain au pire de stopper leur projet actuel. À titre d'exemple, Criterion Games, qui bossait d'arrache-pied sur un nouveau Need for Speed pour 2021, a dû geler son chantier pour venir en renfort sur Battlefield 6 A priori, tout semblait indiquer que le soft serait donc une œuvre (très) ambitieuse taillée pour la next-gen. Mais maintenant que l'on sait qu'une publication sur PS4 et Xbox One est également envisagée, il y a de quoi se poser des questions sur l'optimisation de l'expérience sur ces plateformes. On espère évidemment que les joueurs concernés - et Dieu sait qu'il y en a un paquet - ne seront pas trop lésés.