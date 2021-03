Battlefield 6 : le jeu s'appellerait simplement "Battlefield" et se passerait dans un futur proche

Battlefield 6 s'appellerait en réalité "Battlefield" tout court (une technique marketing bien employée depuis des années maintenant)

La campagne serait "révolutionnaire" par rapport aux autres opus de la saga. Elle se concentrerait sur un soldat et son unité spéciale : plus précisément, le joueur choisirait la superpuissance de son choix et pourrait se ranger de son côté. On pourrait alors opter pour les USA ou la Russie, chaque pays offrant divers avantages.

Le multijoueur comprendrait des combats encore plus gros et perfectionnés, faisant du jeu un "Battlefield sous stéroïdes"

Le joueur pourrait choisir entre quatre classes de soldats et des "capacités" seraient mises à disposition, s'apparentant aux célèbres Atouts de Call of Duty : par exemple, un soldat Scout aurait des pas silencieux tandis qu'un soldat d'assaut serait capable de sprinter plus longtemps.

Un battle royale serait également prévu : celui-ci serait dissocié de Firestorm et adopterait un nouveau nom.

Évidemment, nous vous conseillons de ne pas croire l'intégralité des informations ci-dessus et d'attendre sagement une officialisation. Celle-ci ne devrait plus trop tarder, d'ailleurs.

Bien qu'il n'ait pas encore été dévoilé, on sait que Battlefield 6 est un projet de très grande ampleur qui doit sortir cette année. D'ailleurs, Electronic Arts a mobilisé nombre de ses studios pour travailler dessus, repoussant alors le prochain Need for Speed par Criterion Games à 2022 au lieu de 2021 : le chantier est massif et de plus en plus de bruits de couloir émergent, dont celui de Tom Henderson, un leaker potentiel, qui affirment avoir des sources sûres Évidemment, on se doit de prendre les informations suivantes avec des pincettes bien que le tout soit plutôt crédible. Prêts ? Partez !