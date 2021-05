Battlefield 6 : l'annonce officielle devrait avoir lieu au mois de juin

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) 10 mai 2021

"

Sauf surprise, l'annonce officielle de Battlefield 6 devrait avoir lieu au mois de juin. C'est en effet ce que laisse entendre le compte Twitter de Battlefield, sans la moindre précision supplémentaire. Bien évidemment, si Electronic Arts ne figure pas dans la liste des éditeurs qui prendront part à l'E3 2021, il n'est pas impossible qu'il décide d'organiser son traditionnel EA PLAY Live en parallèle pour étaler ses productions futures.En tout cas, les ambitions sont grandes pour le prochain Battlefield, comme l'attestait récemment DICE.Grâce à la collaboration avec d'autres studios de développement prestigieux d'Electronic Arts, nous avons constitué la plus grande équipe de développement jamais vue pour un Battlefield sur console et PC, selon Oskar Gabrielson, le directeur du studio suédois. Pour l'instant, nous en sommes à la phase des tests quotidiens pour peaufiner, équilibrer et donner naissance au meilleur Battlefield qui soit. Croyez-moi, cet épisode s'annonce grandiose."Au-delà des rumeurs selon lesquelles l es catastrophes naturelles seraient mises en avant et que le jeu pourrait tourner le dos à la Xbox One et à la PS4 , il se murmure surtout que Battlefield 6 pourrait être disponible day one sur le Xbox Game Pass. Nul doute que Microsoft frapperait un grand coup si ça se confirmait.