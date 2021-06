Battlefield 6 : le nom du jeu, la date de la beta et pleins d'infos en fuite

Trois ans après la sortie de Battlefield V et son ambiance seconde guerre mondiale, Battlefield 6 est forcément hyper attendu, surtout qu'on s'attend enfin à un retour aux conflits modernes. La bonne nouvelle, c'est que l'ambiance pourraît même être encore plus moderne que prévue, au vu des dernières rumeurs qui sont apparues sur Reddit. Un long post nous rassemble en effet nombre d'informations qui se sont échangées sur le serveur Discord de Tom Henderson, un insider toujours très bien renseigné lorsqu'il s'agit de la franchise de DICE. On y apprend que le titre de Battlefield 6 serait en fait "Battlefield 2042", soit pile 100 ans après le jeu qui a créé la série : Battlefield 1942, et 100 ans avant le jeu le plus futuriste de la licence : Battlefield 2142.

Mieux, Electronic Arts aurait d'ores et déjà prévu une beta qui aurait lieu ce mois-ci, et dont les modalités seront révélées lors de l'évènement officiel de présentation du jeu du 9 juin prochain. Le post se poursuit en précisant que les matchs à 64 Vs 64 seront au coeur du gameplay, avec les plus vastes maps jamais vues dans un Battlefield. Mieux, le retour du système Levolution de Battlefield 4 et les phénomènes météo aléatoires semblent actés.

Le jeu devrait également inclure de nouvelles mécaniques de gameplay décrites comme "professionnelles". Cela permettra aux escouades de joueurs d'avoir un spécialiste par classe, avec des gadgets et capacités uniques. L'exemple cité est celui du médic, qui disposera de fléchettes permettant de guérir ses alliés. Les escouades pourront également appeler des véhicules comme des quads, tandis que les joueurs pourront embarquer plusieurs accessoires pour leurs armes, et ainsi remplacer un viseur red dot par une lunette si le besoin s'en fait sentir. Mieux, le jeu devrait même inclure pas mal de gadgets à la mode, dont des wingsuits, des grappins, et il sera même possible de créer ses propres ziplines.

Pour la bonne bouche, on vous remet ci-dessous la vidéo de ce qui est décrit comme un trailer de Battlefield 6, et qui s'était retrouvé sur la toile il y a quelques jours.