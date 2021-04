Battlefield 6 : les catastrophes naturelles présentes dans le jeu ? Un insider l'affirme

Si Electronic Arts ne l'a pas encore officialisé, Battlefield 6 est bel et bien en développement chez DICE. D'ailleurs, l'ambition est telle que l'éditeur américain a demandé à Criterion de prêter main forte au studio suédois, ce qui a entraîné le report du prochain Need For Speed à 2022 . Si l'on en croit l'insider Tom Henderson - qui assure que le jeu s'appellera tout simplement Battlefield - les développeurs ont décidé d'accorder une place importante à Mère Nature et ses catastrophes naturelles."Dans Battlefield, les explosions ne sont pas les seules à pouvoir endommager et faire s'écrouler les bâtiments, tweete-t-il. Mère Nature peut faire encore plus de dégâts." DICE a toujours porté une attention particulière au système de destruction, comme en atteste la map Siège de Shanghai et son immense building qu'il est possible de faire tomber. D'ailleurs, un fan demande à Tom Henderson ce que ça donne comparé à la carte de Battlefield 4. "Par rapport à Battlefield, c'est juste un gimmick", lui répond-il.On ignore si les éruptions volcaniques, les tornades, les tsunamis, ou encore les tremblements de terre mentionnés par le bonhomme seront tous dans le jeu, mais nul doute que si la rumeur venait à être confirmée, on devrait avoir droit à du grand spectacle. Compte tenu de la date à laquelle il a posté son tweet, Tom Henderson promet qu'il ne s'agit pas d'un Poisson d'Avril. Réponse peut-être en mai, mois pour lequel l'annonce du jeu est attendue