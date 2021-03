Battlefield 6 : le jeu officiellement présenté en mai prochain ? Les premiers indices

Si Electronic Arts a confirmé en avril 2020 qu'un nouvel épisode de Battlefield était bel et bien en cours de développement, aucune information supplémentaire n'a été révélée depuis l'année dernière. Tout juste sait-on que DICE travaille conjointement avec Criterion, le studio à l'origine de la série des Burnout et de quelques opus de Need For Speed. Mais il se pourrait que les présentations officielles se fassent dans les prochains mois, surtout si l'on prête attention aux propos tenus par Jeff Grugg, journaliste chez VentureBeat, à qui l'on doit d'ores et déjà quelques petits scoops. C'est à l'occasion d'un podcast où il s'est fait alpaguer par un auditeur qu'il a précisé que Electronic Arts avait prévu de faire des révélations autour de Battlefield 6 au mois de mai 2021. Ce n'est d'ailleurs pas une grande surprise, tant la période est propice aux grandes annonces, puisqu'on sera à un mois seulement du coup d'envoi de l'E3 2021 en version online. On attend donc avec grande impatience les présentations de ce FPS qui devrait mettre à nouveau son moteur graphique ravageur.