Back 4 Blood : voici la road-map de tout ce qui va arriver prochainement

Sorti le 12 octobre dernier, Back 4 Blood fait la fierté de son studio Turtle Rock, mais aussi de Warner Bros Games, qui viennent d'annoncer la road-map de tout le contenu supplémentaire qui va sortir dans les semaines et mois à venir. Première chose qu'on relève, c'est la présence de mises à jour gratuites qui permettront d'avoir accès à un mode solo avec progression dans la campagne, un nouveau niveau de difficulté, un nouveau mode coopératif, des cartes inédites, un événement saisonnier pour les fêtes de fin d'année et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout, on apprend également qu'un Passe Annuel va débarquer à partir de 2022 et qu'il permettra d'avoir accès à des bonus en plus comme un nouveau contenu pour l'histoire, de nouveaux Nettoyeurs et Infestés jouables, un nouveau type d'activités, des armes supplémentaires, des cartes et des skins inédites, etc. Ce Passe s'intitule "Tunnels de la Terreur" et est d'ores et déjà disponible.





Road-map Back 4 Blood :

- Mode solo hors ligne avec progression dans la campagne

- Nouvelles chaînes de ravitaillement

- Zone d'entraînement des Infestés

- Événement saisonnier des Fêtes

- Nouvelle difficulté

- Nouveau mode coop

- Nouveau type de cartes

- Nouvelles Cartes de joueur et Cartes de corruption

- Mise à jour sur le corps-à-corps

- Améliorations pour l'expérience de jeu

- Correction de bugs importants