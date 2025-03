Marvel victime d'un leak massif, on sait tout d'Avengers Doomsday et des 4 Fantastiques, on a les images

S'il y a bien une chose pour laquelle Marvel Studios est connu, c'est sa capacité à garder secret l'ensemble de ses projets. S'il y a bien eu quelques dérapages de la part des acteurs lors des press tours (Tom Holland, Mark Ruffalo si vous nous lisez...), et que désormais, les paparazzis partent à la recherche du moindre scoop, surtout lors des tournages en extérieur, Kevin Feige fait bien attention de faire signer des NDA à tout bout de champ à toutes les personnes impliquées dans les films du MCU. Seulement voilà, en ce samedi après-midi paisaible (très tôt sur la côté Est des Etats-Unis et encore la nuit du côté de la West Coast vers Los Angeles), un drame est apparu. En effet, des concept-arts de plusieurs films et séries du MCU, à venir ou annulés, ont été mis en ligne sur le Artstation d'une artiste bien connue chez Marvel Studios, à savoir Mushk Rizvi, qui a déjà travaillé sur Miss Marvel, She-Hulk et dans le jeu vidéo pour l'éditeur Capcom. On ne sait pas si elle a été victime d'un piratage ou tout simplement d'une mauvaise manipulation, mais quelques heures après ce leak, sa page a été tout simplement supprimée. Si vous traînez sur les réseaux sociaux et que votre algo est favorable à tout ce qui concerne l'actualité et les super-héros, vous êtes forcément tombés sur quelques uns de ses travaux.







AVENGERS DOOMSDAY PÉRIODE MÉDIÉVALE



Bien sûr, ce qui nous intéresse en plus haut lieu, ce sont les concept-arts de scènes qu'elle a dessinées pour les besoins du film Avengers Doomsday, dont le tournage va démarrer le mois prochain, en avril 2025, dans les quartiers de Londres. Première chose qui nous intéresse, c'es évidemment le rendu du Dr Doom (Fatalis en VF) qui sera incarné par Robert Downey Jr dans le MCU. Un aveu d'échec pour certains, et ils ont sans doute raison, mais le plan de sauvetage de Kevin Feige est sans doute le plus adapté, puisqu'il correspond en plus à l'un des comic-books les plus apprécies chez Marvel, le fameux Infamous Iron Man. Il s'agit d'une histoire isolée où justement Dr Doom prend la place de Iron Man dans un univers parallèle, en l'absence de Tony Stark. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici, le look du Dr Doom, fort bien dessiné et qui laisse transparaître un rendu bien bad-ass. On le voit assis sur un trône (comme dans Secret Wars), doté de son armure fort bien décomposée, avec un masque qui lui dessine un visage sévère et laisse apparaître des yeux verts inquiétants. Sa cape est un mélange de toile et de fourrure qui lui donne de la consistance et de l'allure.







Sur un autre visuel, on revoit notre Dr Doom, toujours siégant depuis son trône, avec une tenue blanche comme celle du comic Secret Wars, et accompagné de plusieurs de ses sujets. On y voit clairement Dr Strange (avec le visage de Benedict Cumberbatch) à sa droite, vêtu d'une longue robe, tandis qu'à sa droite, on découvre une femme avec une tenue de reine et un jeune garçon, lui aussi avec des habites de noble. Si on se base sur ce qui se passe dans les événements du comic-book Secret Wars, il s'agirait donc de Sue Storm avec laquelle il a eu un enfant. Nous sommes dans le Multiverse je vous rappelle. Dans la BD, c'est Valeria une jeune fille, mais ici, il s'agirait d'un garçon. En face de Dr Doom, on aperçoit un homme agenouillé et surtout enchaîné, et selon certains fans, il pourrait s'agit de Reed Richards, notre Mr Fantastique, tenu en captivité par une jeune femme que beaucoup estime être Yelena Belova, la nouvelle Black Widow et soeur de Natasha Romanoff. Mais ce qui attire avant tout l'attention, c'est le décor. Nous sommes certes dans un chateau (comme c'est souvent le cas avec Dr Doom), mais en faisant attention aux tenues des autres personnages dessinés, nous sommes clairement dans une autre époque, sans doute le Moyen-Âge, ou une version du monde alternative et médiévale. Cela correspond d'ailleurs aux dernières déclarations des frères Russo, les réalisateurs des deux prochains Avengers, qui ont admis qu'ils sont partis sur quelque chose de plus radical, qu'ils souhaitent avant tout surprendre les fans de Marvel. Place Avengers Doomsday dans un setting médiaval et nous introduire Robert Downey Jr / Dr Doom en seigneur de ce monde, c'est évidemment un choix à la fois étonnant, culotté et radical. Ici, on valide à 3000%.







Un autre concept-art, reprenant cette thématique médiévale, apparaît avec le clan des Hulk, visiblement en état d'alerte. On aperçoit Smart Hulk, She-Hulk (avec le visage de Tatania Maslany) et un autre Hulk, blessé avec une flèche dans le foie, venu alerté d'une menace probable. Là encore, ils sont en tenue style moyenâgeux et le décor à l'arrière ne fait aucun doute à ce choix de période vraiment bien choisi. Avec le fameux Battleworld de Secret Wars, qui est une planète recomposée par des fragments d'autres mondes issus de plusieurs univers parallèles selon la BD, c'est évidemment le meilleur moyen de laisser libre court à son imagination.







FROM T'CHALLA À T'CHANDA



D'ailleurs, le personnage de Black Panther apparaît aussi dans ces images qui ont leaké, avec plusieurs versions de son costume. Le fichier mentionne le nom de T'Chanda, connu aussi sous le nom d'Azzuri, et qui n'était autre que le Black Panther durant la Seconde Guerre Mondiale. On y voit l'acteur Damson Idris reprendre donc le rôle après la disparition de Chadwick Boseman et l'échec cuisant d'avoir tenté de laisser le rôle à Shuri dans le film Black Panther 2. Une façon très habile de redonner de l'intérêt au personnage de Black Panther sans froisser l'héritage laissé par Boseman. Mais ce qu'il faut retenir aussi de ce concept-art, c'est le QG de T'Chanda, une panthère géante incrustée dans la montage avec ses deux pattes à l'avant, et qui rappelle la base des Cosmocats. De quoi faire exploser la hypomètre à son maximum.



















STAR LORD & LES YOUNG AVENGERS



Evidemment, sur la Terre-616, celle du MCU, on se prépare aussi à ce grand chamboulement et un autre artwork permet de voir que Star Lord / Peter Quill va désormais s'occuper des Young Avengers en compagnie de Wong. Il faut dire que depuis que son équipe des Gardiens de la Galaxie a été séparée et qu'il se retrouve désormais sur Terre, son nouveau foyer, il s'est sans doute prix d'amour à s'occuper de ces super-héros en devenir. Concernant ces fameux Young Avengers, on y voit de gauche à droite Kate Bishop (vue dans la série Hawkeye), Cassie Lang (aperçue dans le film Ant-Man 3), Billy Kaplan alias Wiccan (révélé à la fin de la série Agatha All Along) et sans doute son frère jumeau à ses côtés, Tommy Maximoff, en vert. Et enfin Miss Marvel qui a endossé le rôle d'enrôleur des Yound Avengers façon Nick Fury. Si on fait attention, un autre personnage, qui ressemble un peu au Bouffe-Tout de Ghostbusters, apparaît sur le côté, avec un sigle X sur son ventre. Il s'agit de Doop qui fait partie de la maison X-Men.







LES 4 FANTASTIQUES, LA FAMILLE



Mais le leak du portfolio de Mushk Rizvi a permis aussi d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend dans le prochain Les 4 Fantastiques, dont le premier trailer a fait exploser les compteurs en termes d'audience et de vues au global. Des images qui confirment ce qui avait été analysé par les fans de Marvel après la bande annonce, c'est l'existence d'un enfant au sein de la famille Richards. Même Herbie fait partie des personnages dessinés. Il s'agit clairement de Franklin Richards qu'on voit bébé, et il s'agira sans doute de la raison pour laquelle Galactus débarque dans leur monde, comme l'avaient deviné les fans les plus avisés. Si les concept-arts permet avant de tout de voir des vies de famille paisible, un artwork nous permet de voir nos quatre super-héros fuir vers sur un véhicule créé par les pouvoirs de Sue Storm. La panique est palpable sur les visages de chaque personnage, tandis que Reed Richards protège de ses mains ce qu'il a de plus précieux au monde : son enfant. Difficile de ne pas y voir la menace Galactus qui aurait besoin de Franklin pour assouvir son dessein. En évoquant les pouvoirs de Sue Storm, un autre concept-art nous permet de voir qu'elle est capable de créer des champs protecteurs bien sûr, mais aussi d'écho-localiser ses ennemis, ce qui est assez malin comme atout rajouté dans le film.



































Une autre série de croquis nous permettent d'avoir un aperçu de la version féminine du Surfer d'Argent, qui sera incarnée par Julia Garner à l'écran, et absente de la première bande annonce. Son apparence ressemble en tous points à celle du Surfer d'Argent originel, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une version alternative, avant qu'on puisse avoir le véritable Surfer d'Argent dans la timeline du MCU.







QUILL AND CHILL



Mais ce n'est pas fini, puisqu'il y eu aussi des images de la série Vision Quest, dont le tournage n'a pas encore été déterminé. Mais on sait qu'il mettra en scène le White Vision qui a pris la fuite à la fin de la série WandaVision, et qui permet du coup à Vision de revenir à la vie en quelque sorte. Sur les images leakées, on voit qu'il s'est lié d'amitié à Peter Quill, qui semble apprécier la vie sur Terre. Pizza, bière, télécommande à la main et sourire aux lèvres, l'ambiance est chill entre les deux protagonistes.







MADAME ULTRON



Enfin, un dernier visuel nous permet de voir ce qui semble être une version féminine d'Ultron, qui n'est autre que Jocasta. Dans les comics, elle a été créé par Ultron en personne, qui s'est basé sur Janet Van Dyne, alias la Guêpe. Antagoniste dans un premier temps, Jocasta va devenir par la suite une alliée des Avengers plus tard dans les comics. Pour l'heure, on ne sait pas à quel film ou série ce personnage est rattaché, mais il se pourrait bien qu'il s'agisse d'Avengers Doomsday, le lien avec Tony Stark et Robert Downey Jr est la meilleure façon de la faire apparaître...







Bien sûr, tout cela ne sont que des concept-arts qui sont là pour mettre en image un univers qui se prépare, et rien ne nous dit que tout sera conservé. Plus d'une fois, nous avons aperçu des croquis du MCU qui n'ont pas été retenus dans la version finale d'un projet, mais il reste intéressant de voir dans quelle direction part le MCU. Pour certains, il s'agit d'une fin de contrat pour l'artiste qui doit avoir les oreilles qui sifflent à l'heure actuelle, alors que pour d'autres, il s'agit d'un leak organisé de la part de Marvel, qui a besoin de relancer la hype autour de ses prochains films, le MCU ayant du mal à retrouver son intérêt d'antan. Les scores du dernier Captain America Brave New World sont la preuve d'un désintérêt de la part du public...