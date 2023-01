Avatar 5 : le film se passera sur Terre, Jon Landau (producteur) fait de grosses révélations !

Maintenant que Avatar 2 a atteint son fameux "break even", ou seuil de rentabilité dans notre belle langue, James Cameron peut sereinement lancer la production des trois autres Avatar, qu'il a déjà préparé en amont. On sait en effet que Avatar 3 est d'ores et déjà dans la boîte, puisqu'il a été entièrement tourné en même temps que le deuxième épisode. La post-production a même été lancée, le film ayant une date de sortie fixée au 18 décembre 2024. Nous savons également que Avatar 4 a lui aussi été tourné en grande partie, et que le tournage va pouvoir reprendre de plus belle, avec les derniers résultats au box office. Mais qu'en est-il du cinquième ? Il s'agit sans doute de l'un des épisodes les plus intéressants, surtout si l'on se fie aux propos que Jon Landau, le producteur, a tenu auprès du média Gizmodo il y a quelques semaines. Ce dernier a en effet révélé que ce Avatar 5 se déroulera en partie sur Terre, afin de nous montrer une autre facette des êtres humains, mais aussi permettre à Neytiri et au peuple des Na'vi de découvrir cette autre race.





C'est amusant, je n'avais pas prévu d'en parler, mais Jim a évoqué son découpage, donc je peux en parler (on rappelle que Cameron a pensé chaque épisode comme un des films "stand alone", dont l'intrigue fonctionne en solo, mais que le tout forme une seule et même histoire, ndlr).



Dans le film 5, il y aura toute une partie qui se déroulera sur Terre. On se rendra là-bas pour ouvrir les yeux aux gens, ouvrir les yeux à Neytiri aussi. Car la Terre, elle n'est pas seulement représentée par la RDA (l'organisation militaire, ndlr). Comme le fait que vous vous définissiez par les choix que vous faites dans la vie.



Tous les êtres humains ne sont pas mauvais, tous les Na'vis ne sont pas bons non plus (Avatar 3 va nous permettre de découvrir cette facette inversée). C'est ce qui se passe sur Terre et c'est cela qu'on veut montrer à Neytiri.



En révélant cette partie de l'intrigue, Jon Landau confirme également que Neytiri restera en vie jusque dans le dernier acte imaginé par James Cameron. Une bonne nouvelle pour les fans de ce personnage, devenu incroyablement bad-ass depuis la dernière scène de combat dans Avatar 5. Qu'adviendra-t-il des autres membres de sa famille ? Jake Sully survivra-t-il ? Quid de ses enfants ? Beaucoup de questions qui trouveront leur réponse dans quelques années, en 2028 précisément, année durant laquelle Avatar 5 sortira si la production n'aura pas pris de retard d'ici là. Quoiqu'il en soit, tout cela est déjà très passionnant.