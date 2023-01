Avatar 3 : un épisode plus sombre, James Cameron a révélé des éléments importants de l'intrigue

Alors que Avatar 2 continue de réaliser des performances incroyables partout dans le monde (plus d'un milliard au box office, et déjà 7.5 millions d'entrées en France), ses suites sont déjà en cours de post-production. On le sait, James Cameron a déjà tourné entièrement Avatar 3 et des morceaux d'Avatar 4, attendu respectivement pour 2024 et 2026, sachant qu'un cinquième est lui aussi dans les tuyaux pour 2028 (si les performances le permettent). Mais que nous réservent ces prochains films ? Après les événements qui se sont déroulés dans Avatar 2, on se demande tous si la famille de JakeSully va rester parmi le peuple des récifs, les Metkayina, ou fuir vers d'autres horizons ? James Cameron a apporté quelques éclaircissements lors d' une interview accordée à nos confrères de 20 Minutes , datant du 10 décembre dernier, soit plusieurs jours avant la sortie du film dans les salles. Le cinéaste canadien nous fait savoir que Avatar 3 nous permettra de faire la rencontre d'un autre peuple, celui des cendres, appelé les Ash People dans le film. L'idée pour James Cameron est de montrer une autre facette des Na'vis, dépeints jusqu'à présent de manière très positive, tandis que les Humains sont montrés comme les grands méchants. Les rôles seront alors inversés dans Avatar 3, afin de continuer à nuancer son propos et nous faire découvrir des parties de Pandora encore méconnues.

A quoi peut-on s’attendre pour les prochains films ?



A des cultures différentes de celles que j’ai déjà montrées. Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Nav’is sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Navi’s très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux.



James Cameron en profite pour préciser que les prochains épisodes d'Avatar seront les meilleurs, expliquant que les deux premiers étaient des amuse-bouche avant qu'on nous serve le plat principal. De quoi nous hyper un peu plus d'ici la sortie d'Avatar 3, prévu pour le 18 décembre 2024.