Avatar 2 : pour être rentable, le film doit dépasser Titanic au box office, James Cameron s'explique

Il ne reste plus qu'une petite semaine avant l'arrivée au cinéma de Avatar 2 : La Voie de l'Eau, de loin le plus gros blockbuster de cinéma de l'année 2022. Si la campagne promotionnelle bat son plein et que James Cameron et ses acteurs font actuellement le tour du monde pour promouvoir le métrage, sachez que du côté du cinéaste, on n'est pas tout à fait serein. Dans une interview accordée au magazine GQ , il révèle que pour atteindre le seuil de rentabilité, "Avatar 2 doit devenir le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire", ne serait-ce que pour rentrer dans ses frais. Autant vous dire que le pari est risqué et que le film doit absolument être un succès s'il souhaite porter à l'écran les trois autres films en préparation.Si James Cameron ne donne aucun chiffre volontairement, on peut en revanche deviner que Avatar doit dépasser les 2 milliards de dollars au box office pour être rentable. Quand on sait que c'est le premier Avatar qui détient le record du monde avec 2,9 milliards de dollars de recettes dans le monde, suivi de Avengers Endgame et sesTitanic qui se classe troisième avec ses 2,1 milliards au box office, on devine aisément où situer Avatar 2 Le Voie de l'Eau. Forcément, avec la pandémie qui a rebattu les cartes et ont poussé les spectateurs à rester chez vous, en s'abonnant à des plateformes de streaming, les enjeux fin 2022 ne sont plus les mêmes. Toutefois, on rappelle que des films tels que Spider-Man No Way Home (1,9 milliard) et Top Gun Maverick (1.45 milliard) sont parvenus à prouver que les spectateurs savent se déplacer au cinéma quand c'est nécessaire. On ne doute pas que Avatar 2 créé l'événement juste avant les fêtes de fin d'année.