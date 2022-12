Avatar 2 : on a vu le film (techniquement c'est maboule), voici les 1ers avis de la presse française

La beauté, le partage, les émotions : AVATAR 2 est un pur moment de cinéma.



Le film est techniquement maboule, Cameron a encore pris 15 ans d'avance sur tout le monde. Les scènes en HFR sont ébouriffantes.



Essayez de le voir dans les meilleures conditions possibles.

On a vu #Avatar2

Quelqu'un a pleuré, et après ça a beaucoup débattu sur beaucoup de choses



On en reparle très vite sur Ecran Large

#AvatarTheWayOfWater On a vu Avatar 2 ! Le résultat est spectaculaire, poignant et juste bluffant techniquement notamment en ce qui concerne ses nombreuses scènes aquatiques. James Cameron nous gratifie à nouveau d'un film à voir sur très grand écran. On vous en reparle vite.

Je sors du prochain Avatar. C'est (sans surprise) spectaculaire et grandiose. Le 48fps en 3D est positivement déroutant.



Parfois j'observais des plans qui durent seulement 3sc à l'écran et je me disais « ils ont dû bosser un ou deux mois juste pour ces 3sc ». C'est fou.

#AvatarLaVoiedeLeau est bien le raz-de-marée espéré.



- D'une générosité de cinéma démente (limite trop)

- Émotionnellement dévastateur (j'en pleure encore)

- Sublimé par une technique à des années-lumière de la concurrence (Cameron a pigé le HFR, ce crack).

#AvatarTheWayOfWater

Un démarrage un peu asthmatique, beaucoup de persos ados et puis Jim Cameron plonge vraiment et te propose plus de deux de heures de sidération absolue dans les eaux de Pandora.

Du spectacle total qui t'arrache les yeux et t'ouvre le cœur. #Avatar2

#Avatar2, c'est Avatar puissance 10



Une démonstration de force et un blockbuster-bulldozer fou, mais la sensation que le narrateur fabuleux d'Aliens, Abyss et Titanic est encore en sous-régime (malgré une émotion bien plus maîtrisée et tenue)#AvatarTheWayOfWater

J'ai vu Avatar 2 : La Voie de l'Eau en avant-première. Mon avis (no spoil) : James Cameron a créé un second chef-d'œuvre. Visuellement, l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma... pour la qualité graphique, et surtout la direction artistique à couper le souffle. 1/3

On a vu Avatar La voie de l'eau. Avatar 1 était impressionnant, Avatar 2 est époustouflant. BEAU et PUISSANT. La critique bientôt sur https://t.co/wj5XOmfeCH #AvatarTheWayOfWater #Avatar2 #Avatar #AvatarLaVoiedeLeau

Entre émotion et émerveillement, Avatar La Voie de l'Eau est une énorme claque cinématographique. Le retour sur Pandora offre aux fans ce qu'ils attendent et bien plus. Dépaysement total le 14 décembre prochain !

C'est fou comme ce plan de Avatar 2 a fait énormément de bruits chez les spécialistes des effets spéciaux.

Certains disent que c'est du 100% numérique donc une révolution et d'autres pensent que c'est un mélange réel (eau) et virtuel (les bras).



pic.twitter.com/fhXWUDAazx — AzOu (@oAzzoo) 3 décembre 2022

La folle ambition technique d'« Avatar 2 » a conduit Kate Winslet a battre le record de la plus longue apnée sur un tournage 🤿#Quotidien

Il est le dernier grand film de l'année 2022, celui qui cristallise à lui seul la notion de blockbuster au cinéma, Avatar 2 La Voie de l'Eau a commencé ses projections auprès de la presse. Si c'est la Grande-Bretagne qui a eu le privilège d'accueillir l'avant-première mondiale entourée de James Cameron et de toute l'équipe, la France a pu projeter le film aux journalistes dès 9h30 ce matin au Pathé Beaugrenelle en Dolby Cinema 3D Atmos HFR (High Frame Rate), sans doute l'une des plus pures projections qu'un cinéma puisse nous offrir aujourd'hui. L'occasion de recueillir les premiers avis laconiques des personnes qui ont pu voir le film une semaine en avance. Attention tout de même, Disney et la 20th Century Fox ont placé un embargo pour éviter tout spoiler sur les événements du film, la raison pour laquelle vous n'avez aucun avis qui s'étale sur l'histoire. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il s'agit de la suite directe du premier volet scénaristiquement parlant, que Jake Sully et Neytiri ne sont plus les personnages principaux et que le thème de la famille est au coeur de cette nouvelle aventure. Certaines personnes sont d'ailleurs sorties de la séance avec beaucoup d'émotions. On a même versé quelques larmes...